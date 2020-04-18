«Сильно похудел»: Павел Прилучный воссоединился с детьми и приготовил для них обед

Павел Прилучный и Агата Муцениеце еще в феврале объявили о расставании. Они собирались остаться друзьями, но не так давно актер неожиданно выгнал супруг с детьми из дома. Девушка в отчаянии записала видео, на котором со слезами рассказывала о поступке артиста. Теперь она живет в квартире с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Она старается не унывать, а также утверждает, что даже после случившегося не собирается становиться для экс-возлюбленного врагом.

Накануне Агата снялась в шоу «Голос. Дети», а вот дети, по всей видимости, впервые проводят выходные с папой после скандала. Прилучный вышел на связь с поклонниками. Сначала он поделился постельным селфи, а потом опубликовал трогательные кадры, на которых воссоединился с наследниками. Сначала актер погулял с ними и собакой, а потом организовал обед. В прямом эфире Прилучный приготовил макароны с сыром и зеленью.

У молодого человека были взъерошенные волосы. «Конечно, в самоизоляции можно сойти с ума», — признался он. Артист также отметил, что у него холодильник набит едой, как никогда раньше. Павел пригласил к столу сына, а также дочку. Они оценили старания отца. А вот саму трапезу актер снимать не стал. Поклонники давали ему советы, а также обсуждали, его внешний вид. «Сильно похудел», — подметили они.

Напомним, что ранее Муцениеце уже жаловалась на приступы гнева своего мужа. Ходят слухи, что актер просто злоупотребил алкоголем, поэтому и выгнал девушку из квартиры, а детей довел до слез. До сих пор случившееся он не прокомментировал. Пара продолжает готовиться к разводу.