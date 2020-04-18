«Мы на этом ругались очень много»: Муцениеце начала раздражать Прилучного еще до брака

Агата Муцениеце рассказала бывшей супруге рэпера Гуфа Айзе Анохиной, чем раздражала Павла Прилучного. Напомним, о желании развестись с мужем после 10 лет отношений актриса публично объявила еще в конце февраля. В апреле чету Прилучных вновь всколыхнул скандал – Агата рассказала, что не вполне трезвый супруг выгонял ее и детей из дома, разбил ей телефон и довел сына с дочерью до слез.

В своей передаче «Честный развод» Агата решилась откровенно поговорить с Айзой Анохиной, которая уже пережила расставание, а также спросить у нее совета. Гостье Муцениеце рассказала, что раздражала Павла еще до брака.

«Я никогда не хотела быть женой Павла Прилучного. Его это очень бесило, мы на этом ругались очень много. Он считал, что я много времени посвящаю карьере, хотя я там вообще чуть-чуть», — поведала она.

Краткий экскурс возмутил Анохину. Она заявила, что мужчины достаточно часто стараются усадить возлюбленных дома. В свое время подобный опыт был и у нее самой.