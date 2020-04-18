«Уже скучаю по прогулкам»: Кристина Асмус предстала в джинсах скинни и белой косухе

Кристина Асмус недавно столкнулась с новой волной критики. В интервью девушка рассказала о ссорах с Гариком Харламовым, непростых отношениях с мамой и множестве комплексов.

Поклонники посчитали, что актриса слишком самокритична, также многим показалось, что жить с ней сложно. А недавно звезда фильма «Текст» отпраздновала день рождения. К удивлению многих, она отметила это событие в прямом эфире с поклонниками.

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Вот уже несколько недель Асмус находится в самоизоляции. Пока одни артисты запасаются пижамами, она прямо дома облачается в весенние образы. Девушка успела показать и модное пальто, и алое вечернее платье. На этот раз актриса предстала на снимке в джинсах скинни, футболке и белой косухе. Образ дополнили кроссовки на платформе. Наряд подчеркнул стройную фигуру Кристины. Она сидела в кресле и пила сок.

«Ладно, сдаюсь. Я тоже уже скучаю по прогулкам, друзьям и работе», — заявила она.

Поклонники согласились с женой Харламова. Многим также понравился ее образ. Правда некоторым показалось странным, что она дома ходит в обуви. «Зачем дома в кросах гонять!?», «Отлично выглядишь», «Какая же ты милая, Гарику повезло!!!», «Очень худенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Асмус призналась, что ей нравятся элегантные и лаконичные вещи. По словам девушки, для нее эталоном стиля являются Паулина Андреева, Равшана Куркова и Наташа Османн.