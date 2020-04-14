Леди в красном: Кристина Асмус облачилась в атласное платье и полушубок в свой день рождения

Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны». Актриса состоит в браке с Гариком Харламовым. Влюбленные воспитывают шестилетнюю дочь Анастасию. В недавнем интервью артистка призналась, что имеет много комплексов, а также у нее непростые отношения с мамой. Несмотря на то что девушку часто критикуют, она старается с улыбкой воспринимать колкости злопыхателей.

14 апреля Асмус отмечает день рождения. Как и большинство звезд, она находится в самоизоляции, поэтому не может устроить шумную вечеринку с гостями. Но актриса нашла выход из сложившейся ситуации. Она решила праздновать 32-летие в прямом эфире в Instagram. С самого утра Кристина нарядилась. Она облачилась в атласное платье алого цвета с поясом из страз. Подстриженные локоны артистка завила в кудри и накинула на плечи полушубок.

Под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения» она стала танцевать перед камерой. Яркий макияж дополнил образ именинницы. По всей видимости, она нисколько не расстроена, что вынуждена сидеть дома в такой день. Поклонники уже начали поздравлять жену Харламова со знаменательной датой. Хотя праздновать актриса планирует вечером. По всей видимости, утром она принимает подарки от своих близких.

Напомним, что еще в начале апреля Кристина задумалась над тем, как будет праздновать день рождения. Девушка была озадачена тем, что не сможет сводить семью и друзей в ресторан. Однако она последовала примеру других звезд, которые тоже вынуждены были остаться дома в свой день рождения.