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Леди в красном: Кристина Асмус облачилась в атласное платье и полушубок в свой день рождения

Актриса в самоизоляции празднует 32-летие.

Леди в красном: Кристина Асмус облачилась в атласное платье и полушубок в свой день рождения
Кристина Асмус . фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны». Актриса состоит в браке с Гариком Харламовым. Влюбленные воспитывают шестилетнюю дочь Анастасию. В недавнем интервью артистка призналась, что имеет много комплексов, а также у нее непростые отношения с мамой. Несмотря на то что девушку часто критикуют, она старается с улыбкой воспринимать колкости злопыхателей.

14 апреля Асмус отмечает день рождения. Как и большинство звезд, она находится в самоизоляции, поэтому не может устроить шумную вечеринку с гостями. Но актриса нашла выход из сложившейся ситуации. Она решила праздновать 32-летие в прямом эфире в Instagram. С самого утра Кристина нарядилась. Она облачилась в атласное платье алого цвета с поясом из страз. Подстриженные локоны артистка завила в кудри и накинула на плечи полушубок.

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения» она стала танцевать перед камерой. Яркий макияж дополнил образ именинницы. По всей видимости, она нисколько не расстроена, что вынуждена сидеть дома в такой день. Поклонники уже начали поздравлять жену Харламова со знаменательной датой. Хотя праздновать актриса планирует вечером. По всей видимости, утром она принимает подарки от своих близких.

Напомним, что еще в начале апреля Кристина задумалась над тем, как будет праздновать день рождения. Девушка была озадачена тем, что не сможет сводить семью и друзей в ресторан. Однако она последовала примеру других звезд, которые тоже вынуждены были остаться дома в свой день рождения.

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