В ботинках на постели: Асмус в бордовом костюме-тройке позировала в спальне

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» не скрывает: за время домашней изоляции она так и не нашла минутки для того, чтобы убраться в квартире или сделать хоть что-то полезное.

14 апреля возлюбленная шоумена Гарика Харламова отметила свой день рождения. Актрисе из сериала «Интерны» исполнилось 32 года. Напомним, что вместе с супругом Кристина Асмус воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. По словам знаменитости, ее наследница привыкла к плотному графику.

Девочка увлекается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. При этом сама актриса утверждает, что она не собирается растить ребенка вундеркиндом. Отметим, что дочку Кристина родила, когда ей самой было 26 лет.

В условиях домашней изоляции актриса старается придерживаться всех правил предосторожности. Даже свой день рождения Асмус отметила без гостей, но в виртуальном формате. Так, знаменитость пригласила всех подписчиков присоединиться к ее прямому эфиру. Примечательно, что в назначенное время Кристина в Сети так и не появилась, сославшись на технические неполадки. Несмотря на опоздание, именинница все-таки провела эфир, пообщавшись с верными почитателями. Компанию звездной маме составила ее дочка Анастасия. А вот Гарика Харламова в кадре не было.

Кристина подметила, за время домашней изоляции она не смогла найти лишней минутки для того, чтобы навести порядок в квартире или сделать хоть что-то полезное. Асмус пожаловалась на то, что все дни она проводит в лени, готовя еду и просматривая Instagram.

К слову, даже на карантине актриса не перестает радовать поклонников свежими домашними снимками. На этот раз возлюбленная юмориста устроила импровизированную фотосессию в их с Гариком спальне. Асмус удобно расположилась на кровати, не став снимать ботинки. Для фотосъемки супруга шоумена выбрала бардовый костюм-тройку, поддержав моду на стиль монохром.