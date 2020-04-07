«В обуви и на диване»: Асмус в шелковом комбинезоне подразнила «бесконечными» ногами

Актриса призналась, что много ест и плохо спит в самоизоляции. Однако поклонники считают, что это ей нисколько не вредит.

Кристина Асмус после фильма «Текст» столкнулась с волной критики из-за постельной сцены. Актриса не скрывает, что ее жизни в тот момент поделилась на до и после. Она думала, что ничего подобного с ней уже не случится. Однако новое интервью девушки вновь навлекло на нее много негатива со стороны хейтеров. Звезда «Интернов» откровенно рассказала о проблемах в отношениях с мамой, множестве комплексов и характере. В итоге многие сочли ее заносчивой и слишком самокритичной.

Но Асмус с улыбкой отреагировала на колкости злопыхателей. Более того, она решилась на преображение. Актриса сама отрезала длинные локоны, сделав более короткую стрижку. Сначала она боялась, что результат ей не понравится, но в итоге девушка осталась в восторге. Как и большинство звезд, она находится на карантине. Кристина призналась, что не может заниматься полезными делами. Более того, она много ест и мало спит, хотя обычно даже голодает, чтобы оставаться в форме.

На новом фото артистка предстала в шелковом комбинезоне от Александра Терехова и босоножках на шпильке. Наряд с шортами подчеркнул ее талию и хрупкие ножки. Ко всему прочему, она позировала, лежа на диване.

«Срочно нужны советы! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?» — написала Асмус.

Поклонники были удивлены тому, что актриса много ест. Многие даже ей не поверили, увидев ее стройную фигуру. «Ноги шикарные», «Худющая какая», «Вашими коленками можно стекло резать», Тебе стоит кушать«, «Да не ешь ты, не ври», «В обуви и на диване», «Это ты нам расскажи, кажется, ты вообще не кушаешь», «Насладись хоть чем-нибудь в своей жизни», — прокомментировали пост подписчики.