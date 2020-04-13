По-весеннему: Гагарина в платье в цветочек и сапогах-казаках появилась на съемках «Голоса»

Полина Гагарина несколько недель назад самоизолировалась. Певица проводит время с семьей. Она много играет и гуляет на участке с дочкой Мией. Девочка заметно подросла и уже сама красит маму. Также артистка устраивает онлайн-концерты для поклонников. А 11 апреля она выступила в пустом зале Большого театра в знак поддержки и солидарности врачам в период пандемии коронавируса. А на днях девушка снова появилась в студии «Голос. Дети». Как известно, она является одной из наставниц шоу.

Так как пришла весна, Полина выбрала нежный образ. Она облачилась в белое мини-платье в цветочек, которое дополнила тонким поясом. Также певица надела белые сапоги-казаки, а на ее лице красовалась черная медицинская маска. Легкие локоны и макияж в нюдовых тонах дополнили look. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру артистки.

«Готовимся к прямым эфирам «Голос.Дети»! Соблюдаем все правила безопасности», — отметила она.

Поклонники восхитились аутфитом Гагариной. Многие заверили, что она похорошела и посвежела. «Конечно, ждем эфира», «Поля, огонь», «Милый образ», «Ты и в маске красивая», «Выглядишь шикарно», «Какое очаровательное платье, вам идет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Полина регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Певица также следит за своим питанием. В ее гардеробе много роскошных шифоновых платьях, а также коротких силуэтных нарядов и эффектным брючных костюмов.