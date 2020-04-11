Полина Гагарина в силуэтном платье в пол выступила на сцене Большого театра

Полина Гагарина последние недели коротала дни дома с семьей. Певица соблюдала самоизоляцию, но иногда выходила на улицу, чтобы подышать свежим воздухом с дочкой Мией. Также она устраивала домашние тренировки и онлайн концерты для поклонников. А 11 апреля вместе с Юлией Пересильд, Олегом Газмановым и другие звездами она посетила Большой театр. Звезды выступили в пустом зале в рамках концерта «Мы вместе», организованного, чтобы поддержать врачей и волонтеров в период пандемии коронавируса.

Вели концерт Андрей Малахов и Дарья Златопольская. Для такого особого случая Полина облачилась в элегантное черном платье в пол. Силуэтный наряд с шифоновыми рукавами и декором в виде страз, подчеркнул хрупкую фигуру певицы. Легкие кудри и неброский макияж дополнили вечерний образ. Гагарина исполнила знаменитую композицию «Кукушка». С этой песней она выступала на телешоу The Singer в Китае.

Многие поклонники восхитились трогательным выступлением артистки. Некоторым понравился ее сдержанный, но женственный наряд. «Голос очень сильный», «Больше всех понравилась Полина, такой наряд правильный, красивый», «Гагарина всегда умела выглядела потрясающе», «Этот образ и песня — огонь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что концерт транслировал канал «Россия». Артисты приняли участие в песенном марафоне, чтобы на языке искусства выразить общую солидарность, надежду и благодарность врачам в столь сложный период.