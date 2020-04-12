Мультфильм с голосом Гагарина покажут онлайн

Мультфильм, выполненный в редкой технике росписи маслом по стеклу «А как наши космонавты», продемонстрируют в День космонавтики на платформе Vimeo. Акция пройдет в рамках онлайн-марафона «Союзмульткарантин», сообщают РИА Новости.

В центре сюжета – космонавты, которые делают удивительные открытия в космосе. В фильме прозвучит голос самого Юрия Гагарина.

Напомним, «Союзмульткарантин» — это марафон, который позволит скрасить домашнюю самоизоляцию с детьми. Благодаря ему, родители получают возможность познакомить своих наследников с качественными произведениями – победителями различных кинофестивалей. Большинство мультфильмов будут демонстрироваться впервые.