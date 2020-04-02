«Эти щечки Мии»: Гагарина в комбинезоне устроила «веселую» тренировку с двухлетней дочкой

Полина Гагарина состоит в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. У пары подрастает дочь Мия. Также от прошлых отношений у певицы есть 12-летний сын Андрей. У девушки дружная семья. Однако она предпочитает скрывать лицо младшей наследницы. Лишь в редких случаях артистка публикует фото и видео с девочкой. Как и большинство звезд сейчас, блондинка находится на карантине, поэтому вынуждена публиковать исключительно домашние снимки.

Недавно Гагарина показала, как гуляет с наследницей. Певица живет в загородном доме, поэтому иногда выходит подышать свежим воздухом вместе с дочкой. Также она не забывает про поклонников, устраивая для них онлайн-концерты. Порой малышка Мия красит маму перед появлением на публике. А вечер четверга, 2 апреля, завершился для Полины тренировкой. Девушка держит себя в форме после того, как феноменально похудела.

Однако дочка решила вмешаться в процесс. В итоге певица в облегающем комбинезоне стала танцевать вместе с малышкой. Она взяла ребенка на руки и стала активно двигаться. попала в кадр и мама певицы, которая к слову, является профессиональной танцовщицей. Гагарина все же продолжила тренировку. Она прыгала и бегала вместе с маленькой наследницей, которая все повторяла за мамой. Поклонники были рады увидеть редкие кадры, так как им удалось разглядеть профиль Мии.

«Даже не увидев лицо Мии, я уверена, что она невероятно красивая и милая»,«Это Мия? Такая большая уже», «Эти щёчки Мии», «Самое милое, что видела сегодня. Такая уже взрослая малышка», «Круто! Мама клёвая», «Очень мило! Можно пересматривать вечно», «Покажите уже вашу малышку», — прокомментировали пост подписчики.