Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уже два года счастливы в браке. Футболист стал крутить роман с привлекательной брюнеткой сразу после развода с Ольгой Бузовой. А спустя год после свадьбы у них родилась дочь Милана. Никто не ожидал, что вскоре пара снова захочет ребенка. В феврале этого года на свет появилась их вторая дочь Ева. Спортсмен пропустил рождение наследницы по причине спортивных сборов в Казани, но с радостью вернулся в Москву к моменту выписки.

Из-за недавней травмы Тарасов стал больше времени проводить с семьей. Тем более, что он также соблюдает самоизоляцию. Супруга спортсмена быстро пришла в форму после родов. Теперь она учится справляться с двумя детьми. Костенко не скрывает, что изначально хотела воспитывать погодок. Она часто наряжает их в одинаковые наряды. Так 5 апреля в семье футболиста снова устроили праздник. Он отметил важную дату- два месяца с рождения Евы.

По такому случаю дом был украшен воздушными шариками, а близкие собрались за праздничным столом. Костенко для фотосессии облачилась в белую шелковую блузку и юбку мятного цвета. Именинница предстала в нежном боди с рюшами. В таком же стиле была одета и ее сестра. Правда девочка была возмущена тому, что с нее сняли любимые ортопедические сандали. Тарасов предстал по-домашнему без футболки.

«Радуй нас всех дальше своими маленькими, но такими важными успехами! Знаете, оказывается это так сложно собрать всех в удачный кадр . На остальных фото Милаша плачет, что мы отобрали эти сандалии, которые никак не вписывались в формат», — поделилась Анастасия.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многим понравился family look девочек, а вот Дмитрия многие осудили за то, что он часто оголяет торс. «Вторая дочка теперь мамина копия», «Тарасов уже грани приличия не чувствует», «Какие милые девочки», «Ева в маму, а Милана — папу», «Какая Ева славная. Настя, она очень похожа на вас», — прокомментировали пост подписчики.