«Красотки»: Костенко в шифоновом платье в горох отпраздновала крестины дочери Евы

Анастасия Костенко 5 февраля стала мамой во второй раз. Она родила в одной из столичных клиник дочку Еву. Дмитрий Тарасов не смог присутствовать на родах, так как находился на сборах в другом городе, но он вернулся к выписке и забрал своих девочек домой. Познакомилась с сестренкой и старшая дочь пары Милана. Годовалая кроха быстро привыкла к новому члену семьи и стала помогать маме ухаживать за младенцем.

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Спустя чуть больше месяца Костенко и Тарасов решили крестить младшую наследницу. Они поделились трогательными фото с праздника, который устроили дома по случаю крестин.

Для такого случая супруга спортсмена облачилась в шифоновое белое платье с гороховым принтом. Девушка сделала нежный макияж и украсила голову бархатным ободком. На руках она держала Еву, одетую в костюм персикового цвета.

Тарасов предпочел лаконичный образ: брюки и футболку. Милана предстала в сером платье пастельного оттенка и стильном плаще, сшитом на заказ. «Какой сегодня прекрасный для нашей семьи праздник», — написала Костенко.

Она опубликовала семейный снимок и показала торт с надписью «Ева». Девушка рассказала, что макияж сделала сама с ребенком на руках и при этом отбирала кисти у старшей наследницы.

Поклонники поздравили пару с радостным событием. Многие отметили, что Милана пошла в отца, а вот лицо младшей дочки у них разглядеть пока не было возможности. «Настя, вы такая красавица, слов нет», «Красивая семья», «Милаша копия папы. Вообще, красотки», «Ну какая же вы нежная, прям мамочка», «Невероятно красивые и счастливые», — прокомментировали пост подписчики.