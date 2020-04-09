«Краше и стройнее стала»: Бородина в лосинах и ярком пуховике отправилась на работу

Ксения Бородина после поездки во Францию, где в начале марта она отметила свой день рождения, две недели провела на карантине. Позже девушка решила задержаться дома и сдать тест на коронавирус. Лишь на днях она вернулась к работе. Все это время телеведущая развлекала детей и сама старалась не скучать. Она делала онлайн-покупки, занималась спортом и играла с наследницами. При этом время от времени девушка хвасталась весенними обновками.

Поклонники давно следят за образами Ксении. Девушка следит за модными трендами. При этом она всегда выделяет вещи, которые бы никогда не надела, даже если они на пике моды. Еще недавно телеведущая блистала в бомберах и элегантных пальто, а также ждала момента, когда сможет надеть кожный тренч. Но в итоге на работу Бородина ездит в косухе оверсайз. Но накануне она облачилась в яркий и комфортный аутфит.

Ксения предстала в лосинах, футболке и вязаной тунике. Поверх она надела дутый пуховик ярко-красного цвета в тон маникюру. макияж с акцентом на глаза и причудливая прическа с начесом дополнили образ. Звезда сообщила, что собралась на работу. Поклонникам понравился ее наряд, а также они заметили, что за время самоизоляции девушка нисколько не поправилась. «Вам идет красный и цвет волос такой», «Еще краше и стройнее стала», «Просто огнище», — прокомментировали пост подписчики. Оценила ее образ для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Яркий макияж, модная фига в прическе, броский маникюр и в тон ему модный насыщенного цвета пуховик. На Ксении я вижу повседневный спортивный look, подходящий для прогулок. Не вижу поводов одеваться так на работу. Я, как имидж-стилист, все же всем девушкам, особенно кто работает, рекомендую наряжаться в платья, которые в любом случае наш образ делают более гармоничным, элегантным и женственным. В данном наряде я ничего женственного не увидела. Для работы я бы не рекомендовала так одеваться», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.