Пижамы, жилетки, куртки: Бородина не жалеет денег на обновки для дочерей в самоизоляции

Ксения Бородина после поездки во Франции вынуждена была две недели провести на карантине. Правда, телеведущую порадовало, что она успела отпраздновать день рождения так, как планировала. Но на работу девушка вышла только в апреле. Она решила подольше побыть в самоизоляции ради своей безопасности. Однако находиьтся дома еще несколько недель ей не позволили съемки на проекте «Дом-2», так как она является его ведущей.

Все же большую часть времени Ксения проводит с детьми в своем особняке. Она продолжает ухаживать за собой и с удовольствием делает онлайн-покупки. Девушка не жалеет денег на обновки для дочерей Маруси и Теоны. Накануне звезда похвасталась вещами, которые купила для наследниц. Среди них оказалась пижама с принтом в виде сердец, серебристый рюкзак, и даже дутые стильные куртки и жилетки.

Девочки сразу примерили обновки. Мару облачилась в розовую куртку с метализированным отливом. Она осталась довольна новым аутфитом. А ее сестра примерила такую же куртку, только золотисто-кремового оттенка. «К ней рюкзак подойдет», — заметила малышка. Девочки покрасовались переде мамой. К слову, сама Ксения облачилась в шелковую пижаму и отправилась наслаждаться вечером в массажном кресле. Она осталась в восторге от покупок.

Отметим, что многие поклонники давно восхищаются чувством стиля Бородиной. Некоторые следят за тем, что она носит и даже копируют ее образы. Пользователи Сети не раз заявляли, что дочки телеведущей тоже вырастут модницами. Недавно Теона облачилась в пышное платье. В таком виде она решила поиграть в самоизоляции.