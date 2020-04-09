«Жениться – это глупости»: Бородина опубликовала милое видео с маленькой дочкой

Малышка Теона и ее звездная мама порассуждали на тему замужества.

Телеведущая проекта «Дом-2» и звезда «Инстаграма» Ксения Бородина регулярно делится со своими подписчиками в микроблоге новостями из семейной жизни. Младшая дочка, четырехлетняя Теона, периодически становится героиней маминых публикаций.

На этот раз Бородина завела занятный разговор со своей младшей на тему замужества. Она спросила у малышки, действительно ли ее кто-то позвал замуж. На что Теона ответила отрицательно, и она ничуть не расстроена, что никто не зовет — ей и одной хорошо.

«А в чем преимущество одиночества, мась?» — спросила мама. «Я не хочу жениться, хочу быть со своей семьей. И с Марусей, и с Берти», — сообщила девочка. На что Ксения поддержала Теону: «Умничка, молодец, правильно. Жениться — это глупости, да? Будешь с мамой и папой всегда».

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А не так давно маленькая Теона выдала папе Курбану Омарову перл: она призналась, что любит отца только когда он дарит подарочки. «Это что, подарочковая любовь?» — расстроился папа.