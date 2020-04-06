«Самоизоляция – шанс побыть собой»
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Пресс на зависть: невестка Орбакайте в облегающих лосинах и кроп-топе занялась йогой

Алена Краснова проводит время в самоизоляции с пользой на бывшей даче Аллы Пугачевой.

Пресс на зависть: невестка Орбакайте в облегающих лосинах и кроп-топе занялась йогой
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков продолжил династию артистов в своей семье. Однако в отличие от мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевы, он любит не поп-музыку, а рок. Молодой человек создал свою группу, с которой выступает и записывает новые треки. Устроил он и свою личную жизнь. Уже несколько лет молодой человек счастлив в браке со своей избранницей Аленой Красновой. Девушка успела полюбиться пользователям Сети благодаря своей яркой внешности и чувству стиля.

Недавно Никита и его возлюбленная перебрались на бывшую дачу Аллы Пугачевой. Там они коротают дни в самоизоляции. Иногда пара выходит на улицу, чтобы побегать, покататься на велосипедах или поиграть в бадминтон. Но Алена, как модель, также старается устраивать себе тренировки, а не только смотреть сериалы с мужем. Так накануне она решила позаниматься йогой. Для этого девушка облачилась в облегающие черные лосины и кроп-топ.

Краснова приняла непростую позу. Она вытянула одну ногу в сторону, а руку подняла вверх, упираясь второй рукой в стул. Наряд позволил модели оголить рельефный пресс. «Полтора часа йоги. Всегда думала, что это просто, пока не попробовала», — призналась девушка.

Многие поклонники восхитились красотой девушки. Некоторые отметили, что она прекрасно выглядит. Не всем хватает силы воли, чтобы заниматься спортом даже на карантине.

Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Напомним, что также находится дома со своей семьей и Татьяна Навка. Фигуристка тоже не позволяет себе расслабляться. Она устраивает себе домашние тренировки. А ее пятилетняя дочь Надежда дистанционно занимается балетом.

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