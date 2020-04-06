Пресс на зависть: невестка Орбакайте в облегающих лосинах и кроп-топе занялась йогой

Никита Пресняков продолжил династию артистов в своей семье. Однако в отличие от мамы Кристины Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевы, он любит не поп-музыку, а рок. Молодой человек создал свою группу, с которой выступает и записывает новые треки. Устроил он и свою личную жизнь. Уже несколько лет молодой человек счастлив в браке со своей избранницей Аленой Красновой. Девушка успела полюбиться пользователям Сети благодаря своей яркой внешности и чувству стиля.

Недавно Никита и его возлюбленная перебрались на бывшую дачу Аллы Пугачевой. Там они коротают дни в самоизоляции. Иногда пара выходит на улицу, чтобы побегать, покататься на велосипедах или поиграть в бадминтон. Но Алена, как модель, также старается устраивать себе тренировки, а не только смотреть сериалы с мужем. Так накануне она решила позаниматься йогой. Для этого девушка облачилась в облегающие черные лосины и кроп-топ.

Краснова приняла непростую позу. Она вытянула одну ногу в сторону, а руку подняла вверх, упираясь второй рукой в стул. Наряд позволил модели оголить рельефный пресс. «Полтора часа йоги. Всегда думала, что это просто, пока не попробовала», — призналась девушка.

Многие поклонники восхитились красотой девушки. Некоторые отметили, что она прекрасно выглядит. Не всем хватает силы воли, чтобы заниматься спортом даже на карантине.

Напомним, что также находится дома со своей семьей и Татьяна Навка. Фигуристка тоже не позволяет себе расслабляться. Она устраивает себе домашние тренировки. А ее пятилетняя дочь Надежда дистанционно занимается балетом.