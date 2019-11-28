Внук Пугачевой поцеловал 22-летнюю жену на камеру ради модного снимка

Никита Пресняков поцеловал 22-летнюю жену на камеру ради модного снимка. Влюбленные позировали в импровизированной фотосессии в городском стиле. Позже на личной страничке в Instagram Алена Краснова поделилась понравившимися ей кадрами, опубликовав в фото-карусели сразу несколько снимков на романтическую тематику. На одном из кадров внук Аллы Борисовны целует свою избранницу, демонстрируя чувства перед прохожими, ставшими сторонними наблюдателями всего действа.

«В объективе… Словно кадры из кинофильма про любовь», — добавила Алена.

Напомним, что этим летом в Дубае Никита Пресняков вместе со своей супругой отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Влюбленные поженились в июле 2017 года. На торжестве присутствовали родители новобрачных. Ради свадьбы внука Примадонна отечественного шоу-бизнеса прервала запланированный отпуск в Юрмале. Ни для кого не секрет, что свое образование после окончания школы сын Кристины Орбакайте получал в Соединенных Штатах.

Однако позже юноша вернулся на родину, объясняя это вынужденными личными обстоятельствами. По словам Преснякова, он пока не рассматривает возможность перебраться за океан. У Никиты есть своя группа Multiverse, а после женитьбы музыкант стал больше времени проводить на бывшей даче своей звездной бабушки на Истре.