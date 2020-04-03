Домашний стиль: Ходченкова выбрала велюровые брюки палаццо и шелковый топ

Даже на самоизоляции актриса следит за собственным имиджем.

37-летняя Светлана Ходченкова даже на добровольной самоизоляции следит за своим имиджем и стилем. Так, в качестве домашней одежды в гардеробе знаменитости появились актуальные велюровые брюки палаццо и базовый шелковый топ. На личной страничке в Instagram актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» показала, в чем она ходит по квартире на карантине. Ко всему почему, девушка старается поддерживать оптимистический настрой верных почитателей забавными шутками.

«С животными же еще не запретили гулять, правда?!» — вопрошала Светлана, попозировав в кадре с мягкой игрушкой в виде розовой пантеры.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев оценил внешность актрисы. Так, историк моды подметил, что у Светланы много конкуренток среди звездных коллег по творческому цеху, среди них: Екатерина Гусева, Елена Подкаминская, Анна Чиповская, Виктория Исакова.

«Некоторые из них чуть старше нашей героини, кто-то чуть моложе. Но они тоже научились блистать на красных дорожках», — писал Васильев для 7days.

По словам соведущего Эвелины Хромченко, Светлана обладает роскошными волосами. Кроме того, девушка совершенно не похожа на куклу Барби — типаж, который, как считает историк моды, нравится многим мужчинам. Ходченкова выглядит скорее как эмансипированная элегантная молодая женщина.

Напомним, что Светлана Ходченкова состояла в браке с Владимиром Яглычем. Сейчас актер из сериала «Молодежка» живет с Антониной Паперной. У пары есть общая дочь Ева, этим летом крохе исполнится два годика. Примечательно, что возлюбленная Яглыча готовится подарить ему второго ребенка, пол будущего малыша они держат в секрете.