Ходченкова в небесно-голубом платье улеглась на кровать в грубых ботинках

37-летняя Светлана Ходченкова на личной страничке в Instagram поделилась понравившимся ей кадром из новой импровизированной фотосессии. Примечательно, что актриса из военной драмы «Благословите женщину» отдала предпочтение платью от российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

Ради модного снимка девушка расположилась на застеленной белой простыней кровати, в качестве реквизита знаменитости служили подушки, книга и телефонная трубка. Сама актриса предстала в небесно-голубом принтованном платье и грубых ботинках на шнуровке, сбросив коричневый тренч. Особое внимание в постановочном кадре Светлана уделила фигуре, сделав акцент на длине ног.

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Напомним, что в недавнем интервью Ходченкова прокомментировала слухи о своем романе с бывшим участником КВН Семеном Слепаковым. Актриса призналась, что все эти домыслы вызвали у них только улыбку. По словам Светланы, стоит медийным персонам появиться на одном светском мероприятии, как им тут же припишут отношения.

К слову, ранее бывший муж актрисы, Владимир Яглыч, принял участие в новой фотосессии с нынешней избранницей Антониной Паперной и их двухлетней дочкой Евой. Супруги перестали скрывать, что они готовятся во второй раз стать родителями. На обложке одного из глянцевых журналов возлюбленная актера из сериала «Молодежка» позировала с округлившимся животиком.