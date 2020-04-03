«Никакого вульгарного душка»: Асмус дополнила образ мини-юбкой ради модного фото

Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале считает, что жена Гарика Харламова выглядит как ангел и одевается достаточно скромно.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев дал экспертную оценку гардеробу супруги резидента Comedy Club Гарика Харламова. По словам историка моды, 31-летняя Кристина Асмус напоминает ему ангела и одевается достаточно скромно. При этом соведущий Эвелины Хромченко вполне доволен стилем актрисы, которая знает толк в моде и тщательно следит за своим имиджем.

«В ее гардеробе нет даже намека на эротику, никакого вульгарного душка и привкуса», — приводит 7days слова Александра Васильева.

К слову, на днях Кристина избавилась от длинных локонов. Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» поэкспериментировала с внешностью, сделав короткую стрижку. При этом знаменитость уточнила, что ей очень нравится новая прическа. Возлюбленная Гарика Харламова призналась, сейчас она не может даже представить, как жила без коротких волос. По словам Асмус, в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать локоны.

Ко всему прочему, супруга резидента Comedy Club поделилась с подписчиками в Instagram свежим фото. Ради модного кадра Кристина примерила мини-юбку и удлиненный жакет одной цветовой гаммы, дополнив образ черным топом и высокими сапогами. Акцент знаменитость сделала именно на ногах. Короткие локоны девушка уложила легкими волнами, придав прическе объем.