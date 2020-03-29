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По-домашнему: Асмус на карантине ходит по дому в пижамных брюках и кроп-топе

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» призывает соотечественников оставаться на самоизоляции.

По-домашнему: Асмус на карантине ходит по дому в пижамных брюках и кроп-топе
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Кристина Асмус призывает россиян не пренебрегать карантином. Сама актриса вместе с шестилетней дочкой Анастасией соблюдает все меры предосторожности, придерживаясь правил гигиены. К слову, о том, как избегать вирусных болезней говорили и шестилетние двойняшки Примадонны отечественного шоу-бизнеса — Гарри и Лиза. Дети певицы решила напомнить взрослым, как важно мыть руки перед едой и меньше бывать на улице в условиях пандемии.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус на карантине ходит по дому в одежде пижамного стиля (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Асмус также просит соотечественников оставаться дома на самоизоляции. Так, поступили Ирина Дубцова, Яна Рудковская, певица Алсу с детьми: тринадцатилетней Сафиной, одиннадцатилетней Микеллой и трехлетним Рафаэлем, Татьяна Навка и многие другие.

Как и возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предпочитает ходить по дому в практичной одежде. Так, Кристина облачилась в полосатые бело-голубые пижамные брюки с широкими штанинами и белый кроп-топ.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Яна Рудковская выпустила авторские маски с тюнингом от Chanel в виде аксессуаров из белых и черных камелий. Одну из масок собственного дизайна бизнесвумен подарила поп-королю сцены Филиппу Киркорову.

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