По-домашнему: Асмус на карантине ходит по дому в пижамных брюках и кроп-топе

Кристина Асмус призывает россиян не пренебрегать карантином. Сама актриса вместе с шестилетней дочкой Анастасией соблюдает все меры предосторожности, придерживаясь правил гигиены. К слову, о том, как избегать вирусных болезней говорили и шестилетние двойняшки Примадонны отечественного шоу-бизнеса — Гарри и Лиза. Дети певицы решила напомнить взрослым, как важно мыть руки перед едой и меньше бывать на улице в условиях пандемии.

Асмус также просит соотечественников оставаться дома на самоизоляции. Так, поступили Ирина Дубцова, Яна Рудковская, певица Алсу с детьми: тринадцатилетней Сафиной, одиннадцатилетней Микеллой и трехлетним Рафаэлем, Татьяна Навка и многие другие.

Как и возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова предпочитает ходить по дому в практичной одежде. Так, Кристина облачилась в полосатые бело-голубые пижамные брюки с широкими штанинами и белый кроп-топ.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Яна Рудковская выпустила авторские маски с тюнингом от Chanel в виде аксессуаров из белых и черных камелий. Одну из масок собственного дизайна бизнесвумен подарила поп-королю сцены Филиппу Киркорову.