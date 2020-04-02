«Как вам идет»: Савельева перевоплотилась в роковую брюнетку в прозрачном платье-рубашке

Саша Савельева недавно отпраздновала первый день рождения сына Леона. Певица стала мамой год назад. Она не стала скрывать, что роды были сложными и едва не стоили ей жизни. Поклонники были поражены, когда артистка пришла в форму в считанные дни. Позже девушка призналась, что похудела из-за перенесенного стресса. Теперь бывшая солистка «Фабрики» наслаждается материнством. Она вернулась к работе осенью 2019 года.

Савельева всегда обладала особым чувством стиля. Девушка любит подчеркивать стройную фигуру женственными образами. С конца марта она находится в самоизоляции, поэтому не может хвастаться новыми нарядами. Но она нашла выход. Певица делится кадрами из недавних фотосессий. На этот раз она поразила поклонников неожиданным образом. На кадрах Савельева предстала с длинными темными волосами. При этом девушка позировала в полупрозрачном платье-рубашке. Акцент на талии был сделан с помощью белого пояса.

Нюдовый макияж подчеркнул природную красоту звезды, а наряд оголил стройные ноги. «Я очень соскучилась по всем своим друзьям и коллегам. Представляю, какими трогательными и прекрасными будут наши встречи, когда весь этот …. закончится», — написала Саша.

Поклонники признались, что не узнали певицу. «Я подумала, это Зиверт сперва», «Как идёт тёмный цвет волос вам», «Интересный образ», «Шер», «Вауууу, как красиво», «Сашенька, вы такая худенькая!», «Как вам идет», «А чёрный вам идёт. Может, покраситься?», «Неожиданно, но красиво», «Это же парик?» — стали комментировать пост подписчики. Отметим, что молодая мама для фотосессий любит перевоплощаться в неожиданные образы. Недавно она показала наряд в стиле «Великого Гэтсби».