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«Поверьте, лишние сантиметры остались»: Савельева сильно похудела после родов из-за стресса

Певица призналась, что у нее были очень сложные роды, да и после рождения малыша забот много.

«Поверьте, лишние сантиметры остались»: Савельева сильно похудела после родов из-за стресса
Саша Савельева. фото: globallookpress.com/

Александра Савельева скрывала свою беременность, хотя ее поклонники оказались догадливы. В конце марта этого года певица родила первенца — сына Леона. Она давно об этом мечтала.

А уже спустя несколько дней после выписки из роддома артистка похвасталась стройной фигурой. Тогда многие удивились тому, что девушка мгновенно пришла в форму. Сейчас она успешно заботится о наследнике и не так давно вышла из декретного отпуска.

Накануне Савельева решила ответить на вопросы поклонников. Артистка рассказала о своем похудении.

«Девочки, мы все разные и у каждого разные генетические особенности, разные роды, разные обстоятельства», — сразу отметила звезда. Она пояснила, что одним сразу можно идти в спортзал, а другие хотят провести время с ребенком и отдохнуть. Тут важно учитывать рекомендации врачей и свое состояние.

«Просто нужно не торопиться и с умом ко всему подходить. Что касается меня, я потеряла достаточно много килограммов из-за шока и стресса после родов, потому что роды у меня были непростые. Поверьте, у меня остались лишние сантиметры. Я не стремлюсь их скинуть. Для меня в первую очередь важно мое здоровье и здоровье моего ребенка», — пояснила певица.

Стоит добавить, что в последнее время Савельева стала чаще выходить в свет. Она надевает облегающие платья, а также объемные свитера. Во всех образах артистка смотрится стройной и подтянутой.

Также Александра призналась, что не выступает против кормления грудью в общественных местах, но сама бы так делать не стала. Певица считает этот процесс очень интимным, поэтому ей было бы некомфортно кормить сына на глазах у чужих людей.

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беременность и родыСаша СавельеваСаша Савельева фото
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«Поверьте, лишние сантиметры остались»: Савельева сильно похудела после родов из-за стресса
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