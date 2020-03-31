В трендах весны: Куркова подчеркнула смуглый оттенок кожи сине-голубым джемпером

39-летняя российская и узбекская актриса Равшана Куркова старается следить за модой. Так, знаменитость обновила весенний гардероб объемным джемпером в стиле оверсайз. На личной страничке в Instagram бывшая возлюбленная продюсера Ильи Бачурина опубликовала свежий портретный снимок. Примечательно, что девушка подчеркнула смуглый оттенок кожи сине-голубой кофтой.

Эта же цветовая палитра привлекла внимание и младшей дочери Елены Изаксон. 20-летняя Стефания Маликова позировала в сине-голубом свитере, белых брюках прямого кроя, кроссовках и трендовом плюшевом пальто.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность Курковой.

Так, историк моды подметил, что актриса одевается прилично, элегантно и достойно. При этом соведущий Эвелины Хромченко похвалил Равшану за то, что она выбирает только те оттенки, которые идеально подходят к ее цветотипу. Васильев призывает модниц поучиться этому у Курковой. Александр доволен тем, что практически все образы актрисы продуманы вплоть до мелочей и ему не к чему придраться.

При том что Равшана одевается сдержано, ее наряды нельзя назвать скучными. Она всегда выглядит очень женственно. У нее нет перебора в декольте или в украшениях. По словам историка моды, Куркову вряд ли удастся увидеть в провокационном мини или с голой спиной.