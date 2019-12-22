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Куркова отметилась на красной дорожке в фисташковой юбке и бежевых лодочках

Актриса из сериала «А у нас во дворе...» побывала на премьерном показе мультфильма «Иван Царевич и Серый волк - 4».

Куркова отметилась на красной дорожке в фисташковой юбке и бежевых лодочках
Равшана Куркова (Фото: Globallookpress.com)

39-летняя Равшана Куркова не смогла пропустить премьерный показ мультфильма «Иван Царевич и Серый волк — 4». Экс-возлюбленная Ильи Бачурина позировала на красной дорожке в кинотеатре «Октябрь» в приталенной фисташковой юбке. Для выхода в свет знаменитость выбрала серую кофту с воротом. Образ актрисы дополнила сумочка небесно-голубого оттенка нюдовой палитры и бежевые туфли-лодочки на шпильке.

«Довольная моська на премьере «Иван-царевич и Серый волк — 4». Мультфильм у нас получился смешным, музыкальным и классным, и мы приглашаем всех маленьких и взрослых в кино с 26 декабря! Очень рада быть частью команды, и да, я просто обожаю озвучивать героев мультфильмов», — отметила Куркова.

В недавнем интервью Равшана призналась, что в будущем году она постарается воплотить в жизнь свои планы, связанные с ее актерской карьерой. По словам знаменитости, она привыкла браться за любую роль, соглашаясь на съёмки и в сериалах, и в кино. Однако в новом году Куркова собирается взять в работу не больше двух-четырех фильмов, отказавшись от количества в пользу качества. Девушка не стала скрывать, что, живя в подобном ритме: снимаясь одновременно в нескольких проектах, она стала чувствовать общую усталость и апатию.

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Куркова отметилась на красной дорожке в фисташковой юбке и бежевых лодочках
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