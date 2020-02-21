«Мой ласковый тигреныш»: Стеша Маликова позировала с двухлетним Марком на руках

Дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон любит проводить время в компании младшего брата.

В недавнем эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Маликов рассказал о том, что Стефания учится на факультете международной журналистики в МГИМО. В отличие от именитого отца и звездой тёти – Инны Маликовой – девушка не стала связывать свою жизнь с музыкой.

Родители полностью поддержали выбор наследницы. Дмитрий уверен, что его дочь должна получить хорошее образование, а уже потом она сможет заняться своей личной жизнью.

В свои двадцать лет Стеша любит проводить время с семьей и близкими, в частности, девушка очень привязана к двухлетнему брату Марку. По словам музыканта, его сынишка умет считать до десяти. Кроме того, малыш научился танцевать «Калинку-малинку».

29 января Дмитрий Маликов отпраздновал юбилей. Среди приглашенных гостей на вечеринке по случаю дня рождения композитора были замечены Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Сам именинник исполнил на импровизированной сцене несколько песен.

Елена Изаксон без микрофона подпевала мужу, стоя на танцполе с дочкой Стефанией. Композициями из собственного репертуара присутствующих порадовала и Инна Маликова со своим коллективом.

На личной страничке в Instagram Стеша поделилась свежим снимком, на котором она была запечатлена с двухлетним братиком. Марк уютно разместился на руках своей старшей сестры, с улыбкой глядя в объектив фотокамеры. Кроху дочка композитора укутала в плед с леопардовым принтом.