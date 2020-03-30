«Я их люблю»: Анна Нетребко показала коллекцию брендовых шляпок

Оперная дива на карантине не теряет время даром. Она решила перебрать не только наряды, но и коллекцию шляп.

Анна Нетребко живет на две страны. Новогодние каникулы она чаще проводит в свое квартире в Нью-Йорке, а во время гастролей перебирается в Австрию, где у нее есть просторное жилье. В связи с пандемией коронавируса жителям Вены в начале марта пришлось сесть на карантин. Для оперной дивы роль домохозяйки оказалась необычной. Она не привыкла долго сидеть на одном месте, поэтому сразу навела порядок на полках, обновила старые наряды и даже устроила перестановку.

Иногда Анна выходит погулять с сыном Тьяго на природе, но все же большую часть времени проводит дома. Третью неделю самоизоляции артистка начала с того, что решила навести порядок в своих шляпах. За годы ей удалось собрать целую коллекцию головных уборов от-кутюр. На отдельной полочке Нетребко разместила шляпы от Игоря Гуляева. Также у нее оказались экземпляры от Gucci, Dolce Gabbana, Филипа Трейси и других известных брендов и модельеров.

«Дошло до шляпок! Пора навести порядок в коробках и подписать их — а то ни фига не помню, что и где?» — написала Анна.

Она призналась, что это только одна половина ее коллекции, так как вторая находится в Нью-Йорке. Некоторые шляпы еще с этикетками, так как каждый образ певица продумывает до мельчайших деталей.

«Они все классные. Я их люблю и временами надеваю», — призналась Нетребко. Еще одной любительниц шляп является Ева Польна, которая отреагировала на пост.

«Очень знакомая история! Шляпы на меня напали, и я не могу от них отбиться», — поделилась она.

К слову, Анна решила порадовать поклонников и показала свои стильные образы с шляпами: от соломенных с большими полями до миниатюрных с вуалью. По словам звезды, «надо иметь кураж», чтобы их носить.