Дива рукодельница: Нетребко показала, как «преображает» старые джинсы

Анна Нетребко в феврале обрадовалась, когда смогла провести дома в Вене больше недели. Обычно она постоянно гастролирует, поэтому побыть домохозяйкой — для артистки настоящее счастье. Однако теперь «отпуск» звезды может затянуться.

Оперная дива сообщила, что в Австрии из-за коронавируса введен «аварийный режим». Теперь жители страны находятся на карантине, поэтому закрыты почти все учреждения, кроме продуктовых магазинов.

Нетребко призналась, что такое видела только в фильмах ужасов. Самое печальное, что выехать из страны она теперь не может. Благо именно в Вене у нее квартира, где она проживает с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Воспользовавшись ситуацией, оперная дива отправилась на кухню и побаловала родных домашним блюдом. Она любит готовить сама из продуктов, которые находит в холодильнике. На этот раз Анна взяла «стеклянную» азиатскую лапшу и потушила ее с зеленью, овощами в кокосовом молоке.

После этого певица решила перебирать вещи. Она разобрала книги на полках и пометив те, которые на русском, а также издания, которые обязательно следует прочитать ее сыну.

Тьяго к тому моменту рассортировал свои игрушки и стал играть в приставку, а когда мальчику наскучила игра, он принялся собирать машину. Нетребко в это время добралась до своего гардероба. Она нашла пару брюк, которые протерлись и решила дать им «второе дыхание».

«Когда штаны протерлись на коленках, что мы делаем? Мы не унываем! Та-дам!» — сказала оперная дива.

Она просто отрезала штанину и превратила старые принтованные трико и джинсы в шорты. Примечательно, что недавно Лариса Гузеева призналась, что не выкидывает наряды, а преображает их. Подруга по просьбе телеведущей перешивает шубы по новым веяниям моды.