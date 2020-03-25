Анна Нетребко без макияжа и укладки предстала в домашней обстановке

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц во всем мире. Обычно она постоянно находится на гастролях и лишь изредка дает себе отдохнуть. Последние несколько месяцев артистка путешествовала по европейским городам, иногда на время приезжая в свою квартиру в Вене, но из-за пандемии коронавируса ей пришлось сесть на карантин. Первое время звезда наслаждалась спокойными буднями домохозяйки, но сидеть на одном месте для нее оказалось делом непривычным.

Нетребко уже за первые несколько дней пребывания дома перебрала полки с книгами и свой гардероб. Несколько своих штанов она перешила в шорты. В это время ее сын Тьяго то собирал конструктор, то играл в компьютерные игры.

Также оперная дива проявила «колдовство» на кухне, порадовав близких изысканными блюдами. Не обошлось даже без вечера мексиканской кухни с такос. А теперь руки Анны дошли до мебели. Она устроила перестановку в квартире.

На кадрах оперная дива без макияжа и укладки в обычных домашних штанах с принтом и серой кофте стала двигать сначала деревянный стол, а потом диван бирюзового цвета и пальму в горшке.

«Шла третья неделя карантина…», — подписала видео звезда.

Поклонники отметили, что Нетребко их поражает своей неиссякаемой энергией. Многие признались, что она подала им хорошую идею.

«У вас не просто генеральная уборка, а еще и перестановка», «Анечка, у нас только начало. Скоро тоже начнем мебель двигать», «О! Мебель переставляете! Шаг следующий — переклеить обои!», «Все будет хорошо! Вы оптимисты!», «Есть еще женщины в русских селеньях», — прокомментировали пост подписчики.