«Минимальные затраты»: 48-летняя Нетребко приготовила для сына гоголь-моголь

Анна Нетребко не скрывает: ей нравится экспериментировать с рецептами. В прошлый уикенд оперная дива готовила на ужин азербайджанский плов с бараниной и свежей черемшой. А на этих выходных возлюбленная Юсифа Эйвазова решила побаловать сына Тьяго блюдом из своего детства. По словам певицы, каждая хозяйка может накормить отпрысков этим своеобразным десертом, который потребует минимальных затрат. Сама Анна любит гоголь-моголь также, как и в пору юности. К этому блюду Нетребко добавила поджаренные белые булочки.

«Гоголь-моголь: блюдо из далекого детства!! Или как накормить детей с минимальными затратами! Три-четыре яичных желтка взбиваем с сахаром 100-150 грамм до получения легкой густой массы! На сковороде со сливочным маслом поджарить белую булку и вуаля! Очень вкусно», — отметила Анна.

Интерес к кулинарии проявляет и одиннадцатилетний сын оперной дивы — Тьяго. Больше всего мальчику нравится готовить домашнюю пиццу с колбасой и соусами из кетчупа и майонеза. По словам артистки, вечерами она встречает мужа с накрытым столом, стараясь порадовать Юсифа его любимыми блюдами.