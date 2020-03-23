Продуктивные каникулы: Гагарина занялась образованием двухлетней дочери

Певица с помощью карточек разучила с девочкой буквы и слоги.

Полина Гагарина обычно большую часть времени проводит на гастролях. Особенно напряженными для певицы являются предновогодние месяцы. Однако сейчас культурно-массовые мероприятия запрещены, поэтому многие звезды предпочли остаться дома.

Так, Гагарина последовала примеру Сергея Лазарева, Алсу и Пелагеи. Исполнительница смогла больше времени уделять детям сыну Андрею и дочке Мие. Если старшего наследника артистка не скрывает, то лицо младшей крохи тщательно прячет от общественности. Ранее она показывала, как девочка реагирует на ее пение. Поэтому сейчас Полина занялась с ней образованием.

На новом видео артистка показывает наследнице цветные карточки с буквами и просит прочитать, что написано. Мия с легкостью называла все буквы и слоги. «А вместе как? „О“ и „М“? Правильно! Ничего себе», — хвалила она дочку.

К слову, многие дети звезд перешли на дистанционное обучение. Дочь Татьяны Навки изучает французский с учителем по видеосвязи, а дети Александра Реввы полностью перешли на онлайн-занятия.