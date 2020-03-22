Модная весна: Рудковская, Шейк и другие звезды выбрали стильные джинсухи и косухи

Дополнить повседневный look и вечерний образ можно не только сумочкой или ботильонами. Порой для комфортного ощущения стоит всего лишь выбрать правильную куртку.

Можно сейчас купить модные джинсы, юбки плиссе или платья, но с наступлением весны не стоит забывать про переменчивость погоды. В гардеробе не обойтись без легкого пальто, но для весеннего настроения утонченным выбором стала бы актуальная куртка. Универсальной вещью считается косуха. Также снова вернулась в моду джинсуха. Словом, не упустите возможность быть самой стильной в этом сезоне.

Персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева рассказала читателям Teleprogramma.pro, какие джинсухи и косухи в моде в 2020 году.

«В тренде женственность, ретро и маскулинность. В моде как наряды оверсайз, очень объемные, так и женственные, облегающие фигуру, а также с дополнительными элементами: басками, крылышками, аппликациями, стразами. Косухи актуальны разной длины, особенно укороченные, а также без рукавов. Можно смело выбирать разные цвета, а не традиционный черный. Джинса модна за счет цвета деним, поэтому такие куртки прекрасно дополнят и сделают модным любой образ», — отметила эксперт.

Образы на примере звезд

«Самые популярные объемные куртки оверсайз. Гармоничнее всего с ними создавать повседневные стили: кэжуал, спорт-шик, городской стиль. Получится удобный, комфортный и стильный образ», — поделилась стилист.

Певица Валерия любит одеваться по последней моде. Недавно она облачилась как раз в джинсовую куртку оверсайз. Она сочетала ее со спортивным стилем: лосинами, худи и кроссовками.

«Деним утвердил свои позиции на модном пьедестале. Поэтому смело покупайте себе джинсовую куртку и создавайте с ней модные аутфиты», — сразу отметила Лариса Тимиряева.

А вот Виктория Боня примерила объемную джинсовую куртку словно с мужского плеча. Она предпочла необычный белый цвет и создала женственный образ, показав ноги в кожаных мини-шортах и надев каблуки.

«Сейчас в моде вещи с декором. Это могут быть надписи, аппликации, принты, шнуровка, люверсы, бахрома… отдав предпочтение джинсовой куртке с декором, получите более креативный образ, даже если он и повседневный», — пояснила Тимиряева.

Похоже, что об этом уже знала Боня, так как ее джинсовые куртки созданы с аппликациями на спине. Надписи или узоры оживляют вещь и придают образу настроение сегодняшнего дня.

Косухи

Как раньше поведала эксперт в моде, на пике популярности находятся объемные вещи, поэтому и маскулинные косухи, в которых будто утопаешь, теперь в тренде. Можно смело носить куртку своего парня, о чем раньше можно было только мечтать. Алла Пугачева не упустила возможности и во время выхода в свет с детьми примерила объемную косуху черного цвета. За счет кроя косухи артистка казалась еще стройнее, а ее образ выглядел по-молодежному.

Альбина Джанабаева выбрала косуху прямого кроя, отчасти напоминающую пиджак. Стиль ретро позволил певице выглядеть броско и модно.

А вот Ирина Шейк будто одолжила куртку своего друга. Во время Недели моды ее заметили на улице в смелом образе с косухой оверсайз, которую она дополнила массивными ботинками на шнуровке. В сочетании с неоновой футболкой аутфит получился по-настоящему дерзким.

Также стоит помнить, что различные дополнительные элементы могут сделать вещь уникальной. Так, Кристина Асмус выбрала косуху с бахромой на спине и рукавах. Примечательно, что похожую куртку также примеряла Надежда Бабкина, которая является экспертом на передаче «Модный приговор».

Если хочется чего-то необычного, то можно обратить внимание на куртки ярких оттенков. Так, Яна Рудковская в Париже дополнила платье в пастельных тонах косухой нежно-розового цвета. Ее look получился весенним и запоминающимся.

Ирина Пегова, несмотря на нестандартную фигуру, всегда принимает вызов модной повестки. Не так давно она отметилась в косухе терракотового цвета, которую надела с глянцевой юбкой-карандаш.

Анастасия Шубская даже в интересном положении умудряется отвечать трендам времени. Лаконичное черное платье она разбавила серебристой косухой, сделав аутфит более интересным и универсальным.

А девушкам, которые не признают объемных нарядов и хотят, чтобы все любовались их идеальной фигурой, стоит обратить внимание на силуэтные косухи, которые облегают тело. Так сделала Ани Лорак.

Яна Рудковская не побоялась сочетать нежное белое платье с пышной юбкой с укороченной косухой. Образ сразу заиграл интересными красками.

Совет стилиста

«Выбирая куртку, помните, что это плечевая одежда и расположена она в портретной зоне. Поэтому важную роль будет играть цвет выбранной вами вещи. Отдавайте предпочтение тому оттенку, который подходит колориту вашей внешности, это выгодно подсветит ваше лицо и визуально его омолодит. Если очень нравится вещь не вашего оттенка, воспользуйтесь имиджевыми цветными очками, которые помогут адаптировать ваше лицо под нужный цвет. Это и очень модно. Образ получится более ярким и креативным», — рассказала стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шоппинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.