Пресс на зависть: Наталья Рудова похвасталась рельефным телом в алом мини-бикини

Наталья Рудова старается следить за собой. Недавно она призналась, что довольна своим телом. В своей последней публикации она призвала поклонников, которые сидят дома, проводить время с пользой.

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Девушка попозировала у зеркала в алом мини-бикини. Она продемонстрировала рельефное подтянуто тело. Телеведущая повернулась боком, блеснув ягодицами, а затем и стальным прессом.

«Всем хорошего дня! Не жрите много», — иронично написала Рудова.

Теперь каждое утро актриса начинает день с пикантной фотографии. Она хвастает фигурой на камеру, чтобы вдохновить поклонников. Наталья не стала скрывать, что в такой сложный период ей как никогда не хватает солнца и ярких красок.

По этой причине она делится снимками, на которых позирует в ярких купальниках. Кроме того, она старается проводить время с пользой. Она совершенствует свой английский язык. Девушка занимается дистанционно с преподавателем.

Напомним, что сейчас дети многих знаменитостей перешли на домашнее обучение. Так, дочка Татьяны Навки Надежда изучает французский язык, а наследники Александра Реввы все школьные уроки делают дистанционно.