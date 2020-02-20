В реалити-шоу «Место под солнцем» образовался любовный треугольник

Десять парней и девушек начали борьбу за главный приз — квартиру в Москве и контракт с телеканалом «Муз-ТВ».

Еще в ноябре 2019 года стало известно, что канал «Муз-ТВ» готовится запустить новый проект. Актриса Наталья Рудова стала ведущей нового реалити-шоу «Место под солнцем». Его съемки стартовали на острове Бали.

Именно там 10 парней и девушек будут пытаться строить отношения, а также демонстрировать свои таланты. Помогать им будут звездные наставники: Диана Арбенина, Глюк’oZа и солисты группы «Дискотека Авария», «Отпетые мошенники», Тимур Родригез, Юлиана Караулова и Gayazovs Brothers.

18 февраля стали известны имена участников нового проекта, которые теперь ведут борьбу за главный приз — квартиру в Москве и контракт с телеканалом «Муз-ТВ». В ближайшие недели зрителям предстоит следить за героями шоу, которыми стали: Богдан Трищук, Миша Михайлов, Али Хан, Егор Цыганков, Кирилл Орландо, Катя Худык, Лиза Горюнова, Зоя Зиновьева, Джулия Огун и Саша Балог.

Все они обитают на частном пляже, а также могут пользоваться студией звукозаписи, чтобы показать свои музыкальные способности. Однако их будут отвлекать многочисленные соблазны, а романтическая атмосфера должна помочь найти общий язык с противоположным полом. Впоследствии им нужно будет принять важное решение: лучше создать музыкальный дуэт или пару в реальной жизни? При этом каждую неделю виллу покидает один участник.

Уже проявила себя Джулия Огун, которая является математиком по образованию, а работает биотехнологом. Одним из самых мужественных героев проекта стал Егор Цыганков. Он занимается музыкой, а также кроссфитом, собирает комиксы и любит готовить. Уже в первом выпуске реалити-шоу все внимание на себя перетянула Елизавета Горюнова. Вокруг жгучей красотки образовался любовный треугольник.

«Мне запомнился каждый день на проекте, потому что я там была такая, какая я есть. Вы можете любить меня, можете ненавидеть, но равнодушными точно не останетесь!» — заверила она.

К слову, 40 дней участники проведут на Бали. Им предстоит пережить много приятных моментов. Увидеть, как это будет происходить, можно с 18 февраля в 18:30 на «Муз-ТВ».