«Гармонично смотритесь с малышом»: Наталья Рудова понянчилась с сыном Решетовой и Тимати

Чужие детки растут очень быстро, вот уже малышу Ратмиру исполнилось 5 месяцев, хотя казалось, что на свет кроха появился совсем недавно. Подросший сынок Тимати и Анастасии Решетовой просто утопает в любви и внимании со стороны родных и близких пары.

Недавно певец Григорий Лепс подарил мальчику браслетик. А подруга Решетовой, актриса Наталья Рудова, пришла в гости к Ратмирчику и понянчилась с ним. Об этом сама телезвезда сообщила в личном микроблоге в Инстаграм.

«А какое у вас выражение лица, когда вы видите красивого мужчину?» — подписала серию забавных снимков Рудова.

На фотографиях улыбчивый Ратмир ползает вместе с восторженной Рудовой на полу, а в видео она с огромным удовольствием держит его на руках и сюсюкается с малышом. Многие подписчики Натальи заметили, что ей очень идет младенец.

«Когда своих заведете?», «Вам так к лицу материнство… Вы так искренне улыбаетесь! Дай вам бог скорее это почувствовать… Вы будете хорошей мамой!», «Очень гармонично смотритесь с малышом!», «Пора уже, Наташа», — можно прочитать среди комментариев.

Периодически молодая мама Анастасия Решетова публикует в Инстаграме милые фото и видео с Ратмирчиком, а не так давно показала, как малыш играет с домашними питомцами, чем невероятно позабавила своих фолловеров.