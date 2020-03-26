«Брюки подшить забыла?»: Муцениеце в алом костюме и лодочках пришла к Ивану Урганту

Агата Муцениеце переживает не самый простой период в жизни. Всего месяц назад она объявила о расставании с Павлом Прилучным после 9 лет отношений. Теперь пара готовится к разводу. При этом они сохранили дружеские отношения и надеются, что так и будет в дальнейшем. У них подрастают дети: дочь Мия и сын Тимофей. Пока наследники не знают, что их родители больше не пара. Как рассказала Агата, она просто больше «не хочет спасать свой брак».

Однако поклонники заметили, что развод пошел только на пользу девушке. Она похудела, начала заниматься спортом, да и карьера пошла в гору. С недавних пор Муцениеце ведет новый сезон шоу «Голос. Дети» вместе с Дмитрием Нагиевым. А теперь актриса стала очередной гостьей на передаче «Вечерний Ургант». Для такого случая бывшая избранница Прилучного облачилась в алый брючный костюм. Пиджак подчеркнул декольте звезды, а пояс сделал акцент на талии. А вот туфли-лодочки в тон было видно, только когда девушка разместилась на диване.

Агата сделала нюдовый макияж и распустила волосы. «Как же долго я мечтала побыть гостем у Ивана! Такая честь! Спасибо вселенная!» — написала она в соцсети.

А вот поклонники стали обсуждать образ артистки. Одни отметили, что она прекрасно выглядит, другие обратили внимание, что брюки у нее были настолько длинные, что касались пола. «Какая же ты красивая. Красный, тебе очень идёт», «Такая мода интересная, теперь можно над обувью не заморачиваться. Главное брюки подлиннее надеть», «Что у нее с брюками? Забыли подшить?», «Облажалась по полной с брюками, это пипец, я все понимаю, но это меня разочаровало!», «Брюки подшить забыла?» — прокомментировали фото пользователи Сети.