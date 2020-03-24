«Я уже не хочу спасать этот брак»: Муцениеце раскрыла причины развода с Прилучным

Актриса намекнула, что в случившемся виноват ее экс-возлюбленный. Более того, дети пары не в курсе того, что их родители больше не вместе.

Агата Муцениеце с недавних пор стала свободной девушкой. Она объявила о расставании с Павлом Прилучным. Для поклонников пары эта новость стала шоком. На протяжении девяти лет влюбленные казались идеальной семьей. Они воспитывали детей, вместе снимались в кино и играли в театре. Теперь супруги готовятся к разводу. К удивлению многих, они общаются и пока живут вместе. В новом интервью для YouTube-канала PeopleTalk TV актриса показала свой роскошный особняк и впервые раскрыла подробности случившегося. В интервью Агата подтвердила, что разводится с мужем.

«Брак для меня святая вещь. Я бы никогда не стала пиариться на этой теме. Видимо, наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше — для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что наверное будет правильно, пока все таки мы еще в нормальных отношениях, разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для свих детей. Поэтому мы полюбовно решаем этот вопрос. Сейчас я уже с бумагами разбираюсь», — поведала актриса.

По ее словам, они с Павлом прекрасно общаются, без ссор, и планируют устроить тихий развод. Муцениеце подчеркнула, что они стремятся сохранить положительные эмоции. Ведущая поинтересовалась у героини, пытались ли они обращаться к психологам.

«Паша не любит психологов и не очень во все это верит. И вообще, мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накатовасил и дальше я уже буду с ним разговаривать. Да и я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла», — высказалась артистка.

«Есть причины, но я не буду из озвучивать, потому что не хочу ничего плохого говорить про Пашу. Я хочу, чтобы дети никогда не читали про него ничего плохого, что могло бы осквернить его репутацию», — пояснила Муцениеце. Она не стала скрывать, что пока они не сказали о разводе детям. Актриса считает, что это может повлиять на их психику. Она уверена, что Тимофей и Мия находятся в таком возрасте, когда сложно понять даже смысл слова развод. Агата считает, что пока у них жизнь будет примерно такая же, так как они с Прилучным часто находятся на работе, поэтому наследники не заметят перемен.