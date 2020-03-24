«Мия собралась петь»: Муцениеце призналась, что ее дочь мечтает попасть на шоу «Голос»

Агата Муцениеце переживает развод с Павлом Прилучным. Супруги расстались после девяти лет отношений, но при этом остались друзьями. Теперь актриса большую часть времени проводит с детьми, но также успевает строить карьеру. Ее бывший возлюбленный находится в разъездах, но время от времени появляется дома. Пока супруги еще не поделили имущество. В новом интервью для передачи на YouTube-канале PeopleTalk TV звезда показала свой особняк и рассказала о разводе с Прилучным.

Также в этом году Агата снова стала ведущей шоу «Голос. Дети». Долгое время ходили слухи, что она попала туда по блату. Она опровергла информацию, что якобы муж задействовал свои связи, чтобы устроить ее на эту работу.

«Это бред. Пашу можно спросить. На Первом канале он даже не работал. Я знаю, что он работал в передаче, которую продюсировал Аксюта. Я туда пришла как гость, и Аксюте понравилось, что я такая живая, что хорошо импровизирую. Вот с этого могло пойти. Потом поняли, что я и влоги хорошо снимаю», — объяснила актриса.

Затронула Муцениеце и скандал с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой, которая в прошлом году принимала участие в шоу и стала победителем, но потом было выявлено, что результаты голосования были сфальсифицированы. Лишь недавно мама девочки объяснила, что просто отправляла много СМС-сообщений с разных телефонов, что никаких правил не нарушала. «Мне кажется, что в этом есть доля неправды. Еще мне показалось, что они просто профакапились — перестарались. Если бы перевес был бы в три-два процента, а тут такой разрыв был…» — поделилась своим мнение артистка.

Агата считает, что родителям не стоит ни на кого ориентироваться. Она не стала скрывать, что ее четырехлетняя дочка сморит «Голос» и собралась участвовать в шоу в следующем году. «Она собралась на „Голос“ в следующем году, собралась петь», — отметила актриса. «Пускай идет! Даже если ребенок встретится с такой ситуацией, то это офигенно. Ты же не можешь жить в парнике?» — высказалась героиня. Девушка считает, что жизненные трудности, несправедливость только закаляют человека. «Не надо оберегать, надо показывать жизнь», — подчеркнула она. Муцениеце пояснила, что хочет быть другом своим детям и поддерживать их во всем.

Она добавила, что сразу сработалась с Дмитрием Нагиевым. Они прекрасно общаются. По словам Агаты, коллега даже помогает ей, не требует, дает советы.