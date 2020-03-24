«Когда-нибудь поженимся заново»: Муцениеце не стала исключать воссоединения с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках «Закрытой школы» в 2011 году. Тогда у них завязался роман. Влюбленные тайно поженились, а вскоре у них появились дети: сын Тимофей и дочь Мия. Избранница актера не скрывала, что он обладает непростым характером. У них возникали конфликты, которые они быстро улаживали. Однако в начале этого года пара все же объявила о разводе.

По словам Агаты, решение было обоюдным. Они поняли, что перестали понимать друг друга и уже не испытывают прежних радостных эмоций от совместной жизни. Это сподвигло пару к расставанию. Они продолжают общаться и занимаются оформлением развода, а также разделением имущества. Пос ловам актрисы, друг к другу претензий у них нет. Пока она живет на два дома, а Павел находится на съемках в другом городе.

«Я не исключаю шанса, что может быть мы разведемся, а через пять лет снова встретимся и поженимся. Ну мало ли! Я действительно его безумно люблю и кажется буду любить всю жизнь, потому что он важный человек в моей жизни, неповторимый романтик. И он очень в моем вкусе.. Я же люблю таких хулиганов», — поделилась она в передаче для YouTube-канала PeopleTalk TV.

Агата отметила, что всегда рада общению с Прилучным. Тогда ведущая спросила, не помешает ли ей это в дальнейшем, когда она встретит новую любовь. «Не знаю. Я надеюсь, что он первый найдет себе отношения и срулит. Нет, я правда не исключаю варианта, что мы когда-нибудь поженимся заново, но не скоро», — добавила она. Девушка отметила, что не представляет, как сложится ее будущее. Муцениеце подчеркнула, что находится в растерянности, поэтому пока не думает о новых отношениях. К слову, детям о разводе пара говорить пока не планирует.