С курткой или жакетом: Вера Брежнева показала, с чем сочетать черное боди

Вера Брежнева после длительных гастролей по США и Канаде вернулась домой. Она, как и следует, села на двухнедельный карантин. Певицу такие меры не расстроили, так как ей редко удается побыть с семьей без ежедневных перелетов.

Последние дни артистка радует поклонников трогательными фото с Константином Меладзе. Супруги нежатся на диване и музицируют в условиях самоизоляции. Однако уже наступила весна, поэтому звезда решила поделиться кадрами из модной фотосессии.

В соцсети Вера опубликовала бекстейдж со съемок для журнала Harper’s Bazaar. Певица танцевала и прыгала во время фотосессии, демонстрируя хорошее настроение и неиссякаемую энергию. При этом она была облачена в черное боди, с низом в виде велосипедок, которое сочетала с футболкой и розовой ветровкой. Весенний наряд, который подчеркнул стройную фигуру девушки, дополнили белые кроссовки.

Также Брежнева сменила куртку на пиджак, показав, как образ можно поменять с помощью одной вещи. Look сразу из спортивного стал повседневным. Артистка успела попозировать в цветных лосинах и трендовых шортах-бермудах.

«Наша беззаботная съемка, которую мы делали еще в феврале (кажется, в другой жизни) как абсолютное предвкушение весны, солнца и тепла. Под классную музыку все получилось на одном дыхании», — поделилась звезда.

Многие поклонники были очарованы обаянием Брежневой, а ее стильные образы вызвали у некоторых восторг. «Какая же вы нереально красивая и крутая», «Какая классная и беззаботная», «Стройная! Красивая!», «Ох какая бомбезная! Прям девочка, девочка», «Как мне нравится ваша фигура в этом боди», — прокомментировали пост подписчики.