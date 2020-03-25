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Объятия на карантине: Брежнева сделала нежное селфи с Константином Меладзе

Певица наслаждается редкими днями, которые может провести с семьей.

Объятия на карантине: Брежнева сделала нежное селфи с Константином Меладзе
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com/

Вера Брежнева недавно вернулась с гастрольного тура по США и Канаде. Певица не только успевала давать концерты, но и гулять по новым для нее городам. Также артистка увиделась со своей старшей дочерью Соней, которая живет и учится в Лос-Анджелесе. Они провела с ней целый день и была рада встрече. А по возвращении домой звезде пришлось сесть на двухнедельный карантин. Однако для девушки это стало вовсе не пыткой, а даже счастьем. Ей редко удается побыть в спокойствии среди близких.

Недавно Вера запечатлела, как муж играет на пианино. Она признавалась, что любит по утрам просыпаться под звуки музыки. Обычно Меладзе музицирует в это время. А теперь девушка поделилась нежным селфи, на котором запечатлена дома. Рука мужа с обручальным кольцом обвивает шею знаменитости. Брежнева в кадре позирует с нежным макияжем и пучком на голове. По всей видимости, на карантине супруги не прочь поваляться на диване.

Поклонники пришли в восторг от редкого фото. Раньше певица признавалась, что не публикует семейные кадры, чтобы не провоцировать хейтеров. В прошлом году она даже удалила все совместные фото с возлюбленным, чем лишь спровоцировала слухи о разводе. Однако в последнее время Вера демонстрирует настоящую идиллию с Меладзе.

Вера Брежнева с мужем. фото: instagram.com/ververa/

Напомним, что продюсеру приписывали роман с молодой солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег, но Брежнева лишь смеялась над слухами. А в январе семья звезды вместе отдохнула на горнолыжном курорте. Они вместе катались на лыжах. Компанию паре составляла дочь певицы Сара Киперман от прошлых отношений звезды.

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