Мини, бермуды или классика: Орбакайте, Каменских и другие звезды выбрали шорты для отдыха

Зима теряет свою силу, поэтому стоит заранее узнать о модных тенденциях на весну и лето, пока еще цены на летний сезон низкие.

Несмотря на то, что на дворе разгар зимы, многие звезды успели побывать в отпусках и отметиться в модных образах, которые будут актуальны этим летом. Ранее мы узнали, какие купальники, а также шляпы в тренде в этом сезоне. Но есть и еще одна незаменимая вещь в женском гардеробе. Все о модных шортах 2020 года рассказала Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Шорты уже не первый год занимают особое место в женской моде. Новый модный сезон на самый пик выдвинул микрошорты, просто экстремально короткие, в противовес к ним удлиненные шорты бермуды, а также сохранили свои позиции шорты классической длины до середины бедра. Шорты-юбки тех же размеров на том же уровне популярности. Это не говорит о том, что карго или велосипедки совсем не в моде, просто они не на пике», — объяснил эксперт.

По словам Тимиряевой, шорты носят с той же плечевой одеждой, что с брюками и юбками. Требования к этому виду одежды, кстати, как к тем же юбкам: чем выше длина, тем ниже каблук.

Тренды на примере звезд

В первую очередь стилист отметила самую популярную классическую длину. «Это универсальная длина и она уместна для любых стильных образов. А если шорты из костюмной ткани высокого качества, то с ними можно создать роскошные образы. Сейчас в моде элементы ретро-стилей. Используйте такие шорты с легкой блузой в Викторианском стиле с рюшами, воланами, объемными рукавами, с обувью на каблуке — и стильный романтический образ готов. Главное — отдать предпочтение этому предмету гардероба с высокой посадкой и обозначить талию ремнем или поясом», — пояснила Тимиряева.

«Мужской стиль в женской моде утвердился надолго. Поэтому шорты в сочетании с пиджаком в тренде не первый сезон. Самое ультрамодное сочетание — шорты, пиджак, но не с кроп-топом, а с бюстгальтером. Нижнее белье вместо одежды — важный тренд весенне-летнего сезона 2020», — добавила эксперт.

По словам стилиста, главное грамотно комплектовать одежду. Если в образе бюстгальтер вместо топа, то шорты либо классической длины, либо бермуды, но не мини-шорты. Их вместе не носят, поясняет эксперт.

«Все большую популярность набирают классические деловые луки с шортами классической длины, так и с бермудами. Бермуды особенно актуальны для холодных сезонов, особенно в сочетании с высокими сапогами, голенища которых заходят вовнутрь штанин. Бермуды отлично смотрятся с обувью на каблуке и позволяют носить их тем, кто не может позволить себе шорты по каким-либо причинам», — пояснила Тимиряева. По ее словам, бермуды вошли в топ самых модных шорт 2020.

Лариса подчеркнула, что в какой бы комплектации нам ни демонстрировал подиум мини-шорты, в повседневной жизни они предполагают отдых.

«Выбирая укороченную длину шорт, выбирайте высокую посадку, ноги визуально будут казаться бесконечными. Но допускается только низкий каблук, плоская подошва или кроссовки. Сделайте акцент на талии ярким платком или поясом, завязанным на бант, добавьте модную сумочку и повседневный, удобный образ станет стильным, ярким и модным», — отметила стилист.

Эксперт пояснила, что экстремально короткие шорты предназначены для пляжного отдыха или постановочных образов фотосессий. Но если вы на отдыхе хотите выглядеть модно, сексуально, стильно и дорого, то обыграйте такие шорты белой блузой из легкой ткани. Белый цвет — цвет статуса, добавьте аксессуары и получится образ в круизном стиле для фешенебельного отдыха, посоветовала Тимиряева.

«Если в вашем гардеробе уже есть шорты классической длины до середины бедра, то для поездки на пляжный отдых не нужно покупать мини-шорты. Достаточно подвернуть штанины. Подвороты также в тренде», — добавила она.

Советы эксперта

Шорты универсальны. Добавив в гардероб всего одни шорты, вы создадите десяток модных образов с уже имеющейся одеждой. Ведь шорты можно носить практически с любой одеждой.

Концепцию стиля в основном определяет плечевая одежда и аксессуары, а корректирует его фасон шорт и материал, из которого они изготовлены.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «Имиджелогия».