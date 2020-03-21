«Красотка!»: Рудковская в принтованном джемпере и нежно-розовой юбке восхитила Навку

Яна Рудковская две недели провела в своем особняке на карантине. Продюсеру пришлось самоизолироваться после поездки в Париж на Неделю моды. Блондинка была огорчена тем, что ей придется провести столько времени в четырех стенах. Ей пришлось отменить празднование юбилея, а также запланированный отпуск с семьей на Мальдивах. Находясь в своеобразном заточении, светская львица хвасталась завтраками и своим гардеробом.

больше по теме Рудковская вслед за Навкой вышла на улицу в шифоновом платье макси и приталенном жакете Светская львица больше не находится на карантине, поэтому устроила фотосессию на свежем воздухе.

20 марта Яна наконец-то смогла выйти на улицу. Она первым делом устроила фотосессию в легком платье макси и жакете. Продюсер наслаждалась солнечной погодой.

Потом жена Евгения Плющенко встретилась с Филиппом Киркоровым. Для такого случая она облачилась в жакет песочного цвета с принтом и шифоновую юбку нежно-розового цвета с рюшами. Завершили образ ботинки в сетку, сумка от Dior в тон наряду и розовая маска, украшенная бумажными камеями.

Рудковская сделала несколько фото в автомобиле. «Я свои маски не продаю, такая находка нужна самому, дарить вот дарю, но точно не продаю», — заявила блондинка.

«Поздравляю с безопасным прохождением карантина!» — написала Виктория Боня. А вот Татьяна Навка восхитилась образом Яны. «Красотка!» — отметила она. Некоторые поклонники посмеялись над тем, что светская львица подбирает маски под наряды.

«Раньше под туфельки наряд искали, теперь под маску», «У богатых свои причуды», «Красивая нарядная маска. Стильно, модно и красиво», «Фея», «Нежные оттенки розового, вам идёт», — прокомментировали пост подписчики.