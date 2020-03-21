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«Не изменяли Мальдивам много лет»: Рудковская окончательно отказалась от отпуска из-за коронавируса

Некоторые владельцы закрывают отели в туристическом государстве на время карантина.

«Не изменяли Мальдивам много лет»: Рудковская окончательно отказалась от отпуска из-за коронавируса
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/B9UlRdPoBCL/

Яне Рудковской пришлось отказаться от отпуска на Мальдивах из-за коронавируса. В субботу, 21 марта, стало известно, что владельцы некоторых отелей закрывают свои остановочные пункты на карантин.

Сильнее всего туристы расстроились из-за Kuredu Island Resort – этот пункт является одним из самых популярных отелей во всем государстве. Также власти Мальдив приняли решение закрыть авиасообщение с Италией — в стране отмечается повышенный рост заболеваемости. Не исключено, что в скором времени самолеты перестанут летать туда вообще.

Этот факт сильно расстроил продюсера Димы Билана Яну Рудковскую и ее семью. Тоскующая на карантине знаменитость в личном Telegram-канале рассказала, что много лет выбирала Мальдивы для отдыха с мужем и сыном. В этот же раз вирус нарушил все ее планы.

«Часть отелей на Мальдивах закрывается, клиенты аннулируют бронь. Чувствую, что остались мы и без отпуска в этом году. Мы не изменяли Мальдивам много лет. И даже каток там открыли», — опечалилась она.

Напомним, ранее от перелетов отказались и многие другие звезды. Сами знаменитости скучать во время внепланового отдыха не планируют, а намерены посвящать время себе, читать книги, саморазвиваться, вспомнить о близких и спорте.

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