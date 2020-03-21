Рудковская вслед за Навкой вышла на улицу в шифоновом платье макси и приталенном жакете

Светская львица больше не находится на карантине, поэтому устроила фотосессию на свежем воздухе.

Яна Рудковская в феврале блистала в Париже на Неделе моды. Продюсер Димы Билана не побоялась покинуть свой дом в период пандемии коронавируса. Она старалась обезопасить себя, поэтому придумала стильную маску. Однако по возвращению на родину ей пришлось сесть на двухнедельный карантин. Она с трудом усидела в своем особняке: показывала гардероб, хвасталась коллекцией сумочек от Dior и общалась с сыном Сашей.

20 марта Яна впервые за долгое время вышла из дома. Она решила устроить фотосессию у машины. Светская львица облачилась в шифоновое черное платье макси с принтом. Наряд продюсер дополнила приталенным жакетом черного цвета. Ботинки в сеточку и уже традиционная маска с бумажными камеями завершили образ.

«Еду на работу в офис завершить все незаконченные дела», — призналась Рудковская.

Некоторые поклонники отметили, что блондинка оделась не по погоде. В Москве весна удивляет жителей внезапными снегопадами и проливными дождями с ветром. Но сам образ многим пришелся по душе.

«Такая женственность! Обожаю красоту», «Ногам не холодно?», «Отличный образ, очень стильно и женственно», «Яна, очень крутое платье», «На стиле», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что несколько недель назад в похожем шифоновом платье прогулялась по столице Татьяна Навка. Правда она накинула сверху неоновый пуховик. Фигуристка тоже не удержалась и устроила фотосессию на природе.