«Это большое несчастье»: Рудковская посетовала на четвертый размер груди

45-летняя Яна Рудковская пожаловалась на свою большую грудь. На днях продюсер Димы Билана впервые за долгое время согласилась дать интервью журналистам и даже пригласила оператора и корреспондентов в собственный дом. Рудковская провела небольшой рум-тур по кухне, показала, что хранится в ее холодильниках, а также откровенно призналась, что принципиально не готовит дома.

Главным же откровением для подписчиков Яны стал тот факт, что Рудковская недовольна своей грудью. YouTube-каналу SportChic.Ru знаменитость поведала, что от природы обладает пышным бюстом четвертого размера. Гордилась своими параметрами Яна только в молодости. С возрастом формы стали доставлять ей немалые проблемы, поэтому теперь мама троих детей с завистью смотрит на тех, чья грудь ощутимо меньше.

«Если все думают, что большая грудь – это такое счастье, то это большое несчастье, потому что с возрастом это все начинает сильно тянуть вниз. Ты уже не можешь выправить спину. Меня, кстати, многие женщины поймут: те, у кого большая грудь, хотят маленькую, а у кого маленькая – хотят большую. Да, это большая красота, но и примерно такая же проблема», — озвучила свои соображения она.

Кроме того, раскрыла Рудковская и тайну собственного веса. При 163 сантиметрах Яна весит 51 килограмм. Продюсер акцентировала внимание, что очень часто информационные порталы занижают ее реальный рост на несколько сантиметров. Теперь же хозяйка дома поспешила внести ясность.