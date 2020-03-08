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«Принцесса»: невестка Орбакайте в сверкающем платье-бюстье поцеловалась с мужем

Алена Краснова начала праздновать день рождения с друзьями ночью.

«Принцесса»: невестка Орбакайте в сверкающем платье-бюстье поцеловалась с мужем
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков не скрывает, что счастлив со своей избранницей Аленой Красновой. Три года назад влюбленные сочетались браком. Их свадьбе гуляла бабушка жениха Алла Пугачева и его мама Кристина Орбакайте. Влюбленные много путешествуют. Никита занимается музыкой, а его супруга является моделью, а также учится на фотографа. В свое время сын Орбакайте сделала предложение руки и сердца в день рождения своей суженой 8 марта.

Каждый раз Пресняков старается угодить возлюбленный в особенный день, который совпал с Международным женским днем. По этой причине празднование 23-летия в этом году Алена решила начать ночью. Она отправилась в салон, где ей сделали укладку и вечерний макияж. Она облачилась в сверкающее золотое платье-бюстье с пышной мини-юбкой. Наряд в стиле беби-долл именинница дополнила лодочками в тон.

фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Сначала влюбленные собрали гостей у себя дома. Они пели песни, чтобы зарядить всех праздничной обстановкой. А потом Никита отвез свою супругу в цент столицы, где они устроили вечеринку в одном из заведений. Краснова танцевала и веселилась, а также принимала поздравления. Отрывался на празднике и сам Пресняков. К слову, весь зал был украшен воздушными шарами. Скорее всего, на этом сюрпризы не закончились.

Не обошлось без поцелуев влюбленных. Поклонники пришли в восторг от наряда именинницы. «Словно фея», «Такая красавица», «Принцесса», — стали писать пользователи Сети. Отметим, что Алена обладает утонченным чувством стиля. Поклонники следят за ее образами. Недавно она показала идеальное платье для свидания.

Тэги

Алена Красновазвездные семьиЗвездный стильКристина ОрбакайтеНикита Пресняков
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