«Так выглядит совершенство!»: Ходченкова блеснула грудью в шелковой блузке

Светлана Ходченкова обладает эффектной внешностью. Актриса не перестает совершенствоваться. Она занимается спортом, а не так давно девушка увлеклась пол-дэнсом. Теперь она будоражит фанатов пикантными фото, на которых танцует на пилоне в нижнем белье. А на днях артистка снялась в провокационной фотосессии. Она продемонстрировала несколько стильных образов. Девушка позировала в платье с корсетом, а также в кожаном комбинезоне.

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Как оказалось, что Светлана также примерила откровенный образ. На еще одном фото актриса предстала в откровенном шелковом топе. Одна его сторона позволила оголить плечи, руку и грудь. Кожаные брюки с высокой талией. Девушка изогнулась, показав хрупкую фигуру и оперевшись на шпагу. Поклонники поразились тому, как выглядит Ходченкова. Кадр получился динамичным и позволил актрисе продемонстрировать подтянутое тело.

Пользователи Сети стали обсуждать кадры. Многие одарили артистку комплиментами. «Самая красивая женщина, восхищаюсь вами бесконечно», «Вот так выглядит совершенство!», «Трудяжка….потрясающее тело, сила и грация», «Без лифа супер»,«Света, как всегда, фантастически прекрасна!», «Боже, да вы красотка», «О скулы можно порезаться! Дива!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Светлана в одном из последних интервью затронула тему материнства и замужества. Она заявила, что сама вправе решать, рожать ей или не рожать, поэтому не собирается идти на поводу общественного мнения.