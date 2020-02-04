ЗВЕЗДЫ

Вид сзади: Ходченкова показала фигуру в нижнем белье во время танцев у шеста

Актриса продолжает публиковать снимки с занятий стриппластикой.

Вид сзади: Ходченкова показала фигуру в нижнем белье во время танцев у шеста
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress.com/

Светлана Ходченкова недавно провела отпуск в Таиланде. Там актриса успела похвастаться безупречной фигурой в мини-шортах и купальнике. Многие поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит девушка в свои 37 лет. Она не только обладает точеной фигурой, но и идеально гладкой кожей. А благодаря женственным нарядам артистка подчеркивает все свои достоинства.

Недавно Ходченкова увлеклась танцами на пилоне. Она теперь регулярно будоражит поклонников и воображение мужчин, публикуя откровенные фото у шеста. Недавно актриса продемонстрировала, как занимается стриппластикой с преподавателем, а теперь поделилась снимком, на котором показала вид сзади. При этом девушка позировала в нижнем белье. Микро-шорты и спортивный лиф позволили похвастаться накачанными ягодицами и рельефной спиной, а также стройными ногами.

Некоторые поклонники едва смогли подобрать слова, чтобы выразить восторг. «Какая Красота!», «Красота спасет мир!», «Как стильно!..И жарко!», «Еще пару таких фото и жена заставит отписаться», «Классная фигура, женская красота это сила», «Остановись, женщина!», «Вот это орех», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что стриппластикой занимались многие звезды. Среди них Ольга Бузова, Настасья Самбурская, Глюк’oZa, Алена Водонаева и Агата Муцениеце. Со временем одни перешли на йогу, другие выбрали более активные танцы, а третьи продолжили учиться пол-дэнсу.

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Вид сзади: Ходченкова показала фигуру в нижнем белье во время танцев у шеста
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