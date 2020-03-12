Сама женственность: Ходченкова отметилась в белоснежном платье с корсетом и ботильонах

Светлана Ходченкова в свои 37 лет может похвастаться стройной фигурой. Она нередко выбирает сдержанные и женственные наряды. Неудивительно, что зачастую ей предлагают играть в кино роковых красоток.

Недавно Светлана дала откровенное интервью, в котором высказала свое мнение о замужестве и материнстве. Она заявила, что сама в праве решать, рожать ей или не рожать, поэтому не собирается идти на поводу общественного мнения.

Недавно она приняла участие в модной фотосессии для журнала Vogue. Сначала она предстала в боди-корсете и кожаных брюках, а потом продемонстрировала еще два образа.

Ходченкова позировала в белоснежном платье с юбкой-солнце и объемными рукавами-фонариками. Акцент на талии был сделан с помощью корсета в тон. Дополнили образ ботильоны на каблуке. Высокий хвост позволил сделать нежный образ более строгим и стильным.

На другом снимке актриса уже позировала в кожаном комбинезоне цвета молока. Она приспустила верх наряда, показав майку. А на лице Светланы красовалась необычная маска со стразами.

Многие поклонники сошлись во мнении, что артистка выглядит очень женственно, но при этом стильно и дерзко. Многие восхитились красотой девушки. Напомним, что совсем недавно она отдохнула на море. Она загорела и отдохнула перед началом работы в новых проектах.